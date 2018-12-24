Madende mahsur kalan 9 işçi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın Perm bölgesinde önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan patlama ve yangın sonucu içeride mahsur kalan 8 madencinin cesedine ulaşıldı. Birinin cesedini arama çalışmalarının ise hâlâ devam ettiği kaydedildi.Rusya'nın Perm bölgesinde Uralkali maden işletmelerine ait potasyum madeninde dün öğlen saatlerine doğru yaşanan bir patlamanın ardından yangın çıktı. Madende bulunan 8 işçi kendi imkanlarıyla madenden kurtulmayı başardı. Fakat madenin 9. kısmında bulunan işçiler yangın ve patlamadan dolayı çıkamadı. Maden faciası yaşanan bölgeye, Novorobisk bölgesinden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Önce dışarıdan başlayan yangın söndürme çalışmaları yerin altında sürdürülmeye çalışıldı. Gün boyunca 5 kez madenin 364 metre derinliğinde mahsur kalan madencilere ulaşılmaya çalışıldı. Fakat tüm denemelere rağmen ekipler operasyonlarda başarısız oldu. Madencilerin duman ve gaz zehirlenmesinden yaşamlarını yitirdikleri, maden işçilerinin ailelere ise maddi destek yapılacağı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.