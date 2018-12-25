Avukat Kaplan’a ikinci tehdit

BUGÜN NELER OLDU

ŞARLATAN Jan Böhmermann davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını da yapan Mustafa Kaplan'a maille bir tehdit mesajı daha geldi. Kaplan, "NSU 2.0" başlığıyla gönderilen ve Türklere yönelik tehditlerin yer aldığı mesajın, basına yaptığı açıklamalardan sonra gelmesine dikkat çekti.KAPLAN, son gelen elektronik postaların öncekilerden daha agresif ve sedt içeriğe sahip olduğunu belirtti. Kaplan, "Dijital bir dönemde yaşıyoruz. Polis ve savcılık isterse hemen bulur. Artık biz Almanya'daki polislere bile güvenemiyorsak o zaman durumumuz gerçekten çok vahim" dedi.