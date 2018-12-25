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Avukat Kaplan’a ikinci tehdit

NSU davasında müdahil avukatı olarak görev alan , ırkçılardan ikinci kez tehdit aldı

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Avukat Kaplan’a ikinci tehdit
ŞARLATAN Jan Böhmermann davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını da yapan Mustafa Kaplan'a maille bir tehdit mesajı daha geldi. Kaplan, "NSU 2.0" başlığıyla gönderilen ve Türklere yönelik tehditlerin yer aldığı mesajın, basına yaptığı açıklamalardan sonra gelmesine dikkat çekti.
KAPLAN, son gelen elektronik postaların öncekilerden daha agresif ve sedt içeriğe sahip olduğunu belirtti. Kaplan, "Dijital bir dönemde yaşıyoruz. Polis ve savcılık isterse hemen bulur. Artık biz Almanya'daki polislere bile güvenemiyorsak o zaman durumumuz gerçekten çok vahim" dedi.
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Avukat Kaplan’a ikinci tehdit
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