İsveçli yayın kuruluşundan göçmenlere tuhaf uyarı

İsveç ulusal yayın kuruluşu SVT'nin özellikle esmer tenli ve Müslüman göçmenlere yönelik yaptığı uyarıda, İsveç'in ikliminin Orta Doğu ve Afrika'dan gelenler için zorlu olabileceği, bedenini örten kıyafetler giyen kadınlarda D vitamini eksikliğinin görüleceği ve bu sebeple besin takviyesi almaları gerekebileceği gibi ifadelere yer verildi.

Kanal, uyarılarını İsveç'e Somali'den göç eden 3 çocuk annesi Sahra adlı bir kadınla röportaj yaparak örneklendirdi. 15 yıldır İsveç'in Borlange kentinde yaşayan Sahra'nın sık sık hasta olduğu, Sahra'da son tetkiklerde D vitamini eksikliği tespit edildiği ve bu sebeple gün boyu yorgun hissettiği bilgiler aktarıldı.

Kanala açıklamalarda bulunan Somalili Sahra, İsveç'in soğuk havasında yaşamının külfetli olduğunu belirtti.

Program birçokları tarafından tepkiyle karşılandı.