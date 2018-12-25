Haberler > Avrupa Haberleri > İsveçli yayın kuruluşundan göçmenlere tuhaf uyarı

İsveçli yayın kuruluşundan göçmenlere tuhaf uyarı

kuruluşu SVT, İsveç'e göç etmek isteyen kişilerin D vitamini eksikliği gibi sağlık sorunları yaşayacakları gibi garip uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:17
İsveçli yayın kuruluşundan göçmenlere tuhaf uyarı

İsveç ulusal yayın kuruluşu SVT'nin özellikle esmer tenli ve Müslüman göçmenlere yönelik yaptığı uyarıda, İsveç'in ikliminin Orta Doğu ve Afrika'dan gelenler için zorlu olabileceği, bedenini örten kıyafetler giyen kadınlarda D vitamini eksikliğinin görüleceği ve bu sebeple besin takviyesi almaları gerekebileceği gibi ifadelere yer verildi.

Kanal, uyarılarını İsveç'e Somali'den göç eden 3 çocuk annesi Sahra adlı bir kadınla röportaj yaparak örneklendirdi. 15 yıldır İsveç'in Borlange kentinde yaşayan Sahra'nın sık sık hasta olduğu, Sahra'da son tetkiklerde D vitamini eksikliği tespit edildiği ve bu sebeple gün boyu yorgun hissettiği bilgiler aktarıldı.

Kanala açıklamalarda bulunan Somalili Sahra, İsveç'in soğuk havasında yaşamının külfetli olduğunu belirtti.

Program birçokları tarafından tepkiyle karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveçli yayın kuruluşundan göçmenlere tuhaf uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN