Kendimizi güvende hissetmiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Türk Toplumu (TGD), NSU davasındaki müdahil avukatlarını ölümle tehdit etmesiyle ortaya çıkan polis skandalının, detaylı araştırılmasını talep etti. TGD Eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da toplumun bir kısmının artık kendini güvende hissetmediğini belirtti.NSU davasında kararın henüz birkaç ay önce verildiğini hatırlatan Sofuoğlu, "Toplum olarak ne öğrendik? Güvenlik birimlerinde değişen ne oldu? Toplumun bir bölümünün kendini artık güvende hissetmemesi çok dramatik bir durumdur. Çünkü tam da onları koruması gereken yapılar, sorunun bir parçası" diye konuştu.TGD Eşbaşkanı Atila Karabörklü olayın hukuk devletine karşı insanların güvenini sarsacağını söyledi. Karabörklü, "Bu güvenin tekrar kazanılması için her şeyin yapılması gerekiyor" dedi. Kurumsal ırkçılık konusunda ciddi araştırılma yapılmasını isteyen Karabörklü, polislerin ırkçı olduklarının nasıl anlaşılamadığını sorguladı.Frankfurtlu Avukat Seda Başay Yıldız, kendisine gönderilen mektupta kızının ölümüyle tehdit edilince suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada Başay Yıldız'ın ev adresinin Frankfurt Polisi'ne bağlı 1. Karakol'da görevli bir polisin bilgisayarından sorgulandığı ortaya çıkmıştı.