Emeklilik için istenen belgeler

BUGÜN NELER OLDU

Avrupalı Türkler, yoğun olarak yıl sonu geldiğinde prim zammından etkilenmemek için yurtdışı borçlanma yapıp emeklilik talebinde bulunma planı yapmakta. Bu yazımda hangi belgelerle borçlanma talebinde bulunacağınız ve nereye başvuru yapacağınız konusunda sizleri bilgilendirmek istedim. Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularınızda Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinin ekinde istenilen belgeler ev kadını ve erkeklerde değişkenlik göstermekte.Yurtdışı çalışmalarını gösterir hizmet belgelerinden biri,Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vatandaşlık durumlarında değişiklik olanlar için ayrıca bu durumlarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği), - Bakanlar Kurulu izni ile yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş ise Mavi Kart belgesi, - İkamet Belgesi, - Vergiye Kayıtlılık Belgesi, - Meslek Odasına Kayıtlılık Belgesi - Yurda giriş çıkış belgesi, alınır.Bu belgelerden birinin eksik olması ya da belgede kayıtlı bilgilerin yetersiz veya gerçeğe uygun olmadığının tespiti hallerinde, yeni belgelerin temini yoluna gidilir. Tahakkuk eden borcu üç ay içinde ödeme mecburiyeti ile yurtdışı hizmet borçlanmasının şartlarından birisinin de belgelendirme zorunluluğu bulunduğu hususları dikkate alındığında, SGK yazılı bildirisine rağmen eksik belgeyi üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak, borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.Bu durumda olanların borçlanma işlemleri, yeni bir taleple ve yeni talep tarihinde geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında seçilecek olan kazanç üzerinden gerçekleştirilir.Ev kadını olarak sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar için gerekli görülen hallerde istenilebilecek pasaport sayfası veya yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeler, sigortalılık sürelerinin borçlandırılmasında istenilmezKanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi.Başvurunun sigortalının Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa SGK'ya, Türkiye'de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna yapılması öngörülmüştü.Ancak yurtdışı borçlanma başvurularının Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplanması sonucu çok sayıda kişi mağdur oldu. Bunun sonucunda ülke çapında işlem esas alındı.Buna göre,- Adres Kayıt Sisteminde Türkiye'de adresi var ise adresi olduğu SGK İl Müdürlüğü,- Adres Kayıt Sisteminde adresi olmayanlar nüfusa kayıtlı il veya ilçe merkez müdürlüğüne,- Adresi ve nüfusa kayıtlı ili olmayanlar istediği SGK İl veya Merkez Müd��rlüğüne,- Yurtdışı başvurusu önceden yapılmış olan kişiler ise işleminin devam ettiği SGK İl Md. veya Merkez Müdürlüğüne- Kısmi aylık alanlar aylığı bağlayan SGK İl Md. veya Merkez Müdürlüğüne,- Kamu görevlileri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı'na,- SSK sigortası olup İsviçre'den yurtdışı borçlanma talep etmek isteyenler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı'na,- Banka ve benzeri sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça başvurur.- Tahsis Talep Dilekçesi,- Beyan ve Taahhüt Belgesi,- Güncel olarak son üç ay içinde alınmış Yurtdışı Sigorta Cetveli,- Yurtdışı başvurusuna bağlı olarak Vergi Kayıt Belgesi,- Hollanda'dan başvuru yapmış olanlar için güncel olan Ayrıştırılmış Hizmet Cetveli.Cesur / ALMANYA SGK üzerinden 5300 gün yurtdışı borçlanmasını yaptım.20.11.2017 tarihinde emekli aylığımı almaya hak kazandım.Almanya'da çalıştığım için şu ana kadar aylık alamadım. Alman emeklilik kasası DRV 01.02.2018 tarihinden itibaren 3 yıl süreli iş görmemezlik üzerinden emekli aylığı bağladı. Türkiye'deki emekli aylığını alabilir miyim? Eğer alabilirsem buradaki iş göremezlik emekli aylığıma bir etki yapar mı?DRV Türkiye'deki aylığı kazanç olarak sayıp buradaki aylığı azaltır mı?Nazmi / HOLLANDA Yurtdışı emeklilik başvurusunda hata yapılmış. Doğum tarihim 01.03.1968, işe giriş tarihim 15.10.1991 ve 2014 yılının Mart ayına kadar Hollanda'da çalıştım.05 Mart 2014 tarihinde kesin dönüş yaptım. Haziran 2014'ten 15.07.2016 Türkiye'de çalıştım.Başvuruyu yaptım. Bana çıkarılan miktar 100.006 liraydı. SGK'ya gittiğimde '74 bin TL yatır yeterli' demişlerdi. Bu miktarı yatırdım.Şimdi ise benim giriş tarihimi 91 yılından kabul ediyor ve iş başlangıcı olarak da 1997 tarihinden gösteriyorlar. '53 yaşında emekli olursun" diyorlar. Ben bu durumda kaç lira emekli maaşı alabilirim? Bu arada gün sayım da 5606 gün.