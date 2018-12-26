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Piyano çalabilen robotik el

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Giriş Tarihi: 26.12.2018
Piyano çalabilen robotik el
İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, piyano çalabilen robotik el geliştirdi. 3D yazıcı tekniği kullanılarak tasarlanan yapay el, sadece bileğini hareket ettirerek piyanoda basit müzik bestelerini çalabiliyor. İnsan elinin ve parmaklarının hareket kapasitesine yaklaşmanın çok zor ve karmaşık olduğunu belirten uzmanlar, yapay elin insan elini taklit etmede başarılı olduğunu kaydetti. Çalışma, minimum enerji kullanarak daha doğal hareket edebilen robotların tasarlanması konusundaki araştırmalara öncü olacak.
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Piyano çalabilen robotik el
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