Almanya’nın AB vatandaşlarını askere alması gündemde

Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, doktor ve bilişim uzmanı gibi kalifiye eleman bulmakta zorlanan birliklerin her seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

Funke gazetesine konuşan Zorn, ordunun yeni eleman ihtiyacını karşılamak için çok uğraştığını, bu yüzden AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının da bir seçenek olarak değerlendirildiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO üyelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma sözüne uymamasını eleştirmişti.

Almanya'nın askeri harcamalarının ülkenin GSYH'sine oranı yüzde 1,2. Bu oranın 2024'e kadar yüzde 1,5'e çıkarılması planlanıyor.

ORDUNUN PERSONEL SAYISI DA BU KAPSAMDA 21 BİN ARTACAK

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ordusunda 182 bin üniformalı asker istihdam edildiğini, son 2 yılda bu sayısının 6 bin 500 arttığını söyledi.

Ursula von der Leyen, 7 yıl sonrası için ise hedefin 203 bin kişilik istihdam olduğunu açıkladı.