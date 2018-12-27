Kiliselerde kartla bağış dönemi

İsveç'te çok hızlı bir şekilde azalan nakit para kullanımı sonucunda tamamen elektronik ödemeye geçme planları yapılıyor. Hristiyanların bağışlarına bağımlı olan İsveç kiliseleri banka kartları ve uygulamalar aracıyla bu soruna çözüm getirdi.

Başkent Stockholm'daki Sunbyberg Kilisesi, İsveç'te nakitsiz bağış kabul eden ilk kilise.

Halkın para ile olan alışkanlıklarının değiştiğinin altını çizen bir rahip, "Zaten artık bankalar dahi nakit para kabul etmiyor. Biz de buna çözüm olarak elektronik ödemeleri kolaylaştıracak yeni yöntemler geliştirdik" diye konuştu.

2025'E KADAR NAKİT PARANIN BİTMESİ BEKLENİYOR

Ülke genelindeki esnafların yarısı 2025 yılına kadar nakitsiz bir sisteme geçileceğini düşünüyor. İstatistikler de bu tahminleri destekler nitelikte. 2010 yılında alışverişlerin yüzde 40'ı nakit olarak yapılırken bu sene sayı yüzde 10'a düştü.

Gençler ise nakit kullanımına daha da az eğilimli. 18 ila 24 yaşlarındaki İsveçliler, alışverişlerinin yaklaşık yüzde 95'ini banka kartıyla veya Swish adı verilen bir telefon uygulaması üzerinden yapıyor.

Bunun yanında ellerine mikroçip taktıran yaklaşık 4 bin kişi de bu sayede birçok yerde ödeme yapabiliyor.

İsveç'te nakit kullanma alışkanlığının yok olmaya yüz tutmasıyla kiliseler bağış toplamak için yeni yöntemlere başvurmak zorunda kaldı.

Ülkede çok hızlı bir şekilde azalan nakit para kullanımı sonucunda tamamen elektronik ödemeye geçme planları yapılıyor. Hristiyanların bağışlarına bağımlı olan İsveç kiliseleri banka kartları ve uygulamalar aracıyla bu soruna çözüm getirdi.

Başkent Stockholm'daki Sunbyberg Kilisesi, İsveç'te nakitsiz bağış kabul eden ilk kilise.

Halkın para ile olan alışkanlıklarının değiştiğinin altını çizen bir rahip, "Zaten artık bankalar dahi nakit para kabul etmiyor. Biz de buna çözüm olarak elektronik ödemeleri kolaylaştıracak yeni yöntemler geliştirdik" diye konuştu.