Haberler > Avrupa Haberleri > Londra'da AVM'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kamerada

'da 'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kamerada

'nin başkenti 'da bıçaklı bir kişi, alışveriş merkezinde büyük paniğe neden oldu.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:43
Londra'da AVM'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kamerada

İngiliz medyası dün saat 16:20'de Londra'nın doğusunda Newham semtindeki Stratford bölgesinde bulunan bir AVM'de bıçaklı bir kişinin görülmesi üzerine büyük bir panik yaşandığını, alışveriş yapanların çıkışlara doğru kaçtığını duyurdu.

Noel kutlamalarının ertesinde düzenlenen ve 'Boxing Day' olarak adlandırılan; insanların hediye için alışveriş yaptığı sırada bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. AVM'de yükselen çığlık sesleri sonrası tüm katlardaki müşteriler çıkış kapısına doğru koşmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Olay araştırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra'da AVM'de 'bıçaklı adam' paniği... Yüzlerce müşterinin kaçışı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN