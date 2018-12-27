Sahibinin terk etti! Koruma altına alındı

İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sahibi tarafından yol kenarına terk edilen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından köpeğin koruma altına alındığı belirtildi. Hayvan hakları topluluğu RSPC tarafından korunmaya alınan Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğin koruma altına alındığı ve güvende olduğu belirtildi.

Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

17 Aralık'ta gerçekleşen olayda bir kişinin köpeğini yol kenarına bırakıp oradan uzaklaştığı görülüyor.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda terk edildiğini anlayan köpek ise arabanın camına atlayarak içeriye girmeye çalışıyor.

RSPCA, yol kenarına terk edilen köpeği yoldan geçen birinin bulduğunu ve veterinere götürdüğünü belirtti.

Yürek burkan olayda Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğe Snoop adı verildi.