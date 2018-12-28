Erdoğan’ın BM çıkışına Almanya’dan destek

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl süre ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğini üstlenecek olan Almanya'nın çaba göstereceği konulardan birinin BMGK'da reform olacağını söyledi.Almanya merkezli haber ajansı DPA'ya konuşan Maas, BMGK'nın yapısının artık günümüz koşullarına uymadığını belirterek "Dünyadaki güç dengelerinin şu anda olduğundan daha iyi yansıtılması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.Bu nedenle, BMGK'daki daimi üyelerin sayısının artırılması gerektiğine işaret eden Maas, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunun da buna destek verdiğini sözlerine ekledi. Maas, BMGK'nın 70 yıl önce oluşturulduğunu ve artık güncelliğini yitirdiğini de sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanı, BMGK üyeliği ile birlikte dünyadaki savaş ve krizlerin aşılmasında Almanya'nın öneminin arttığını ifade etti. Bakan Maas, "Sorumluluğumuzun arttığına inanıyorum. Bizden beklentiler hiç olmadığı kadar yüksek" şeklinde konuştu. Maas, özellikle Suriye ve Yemen'de barışın sağlanması için Almanya'nın diplomatik çabalarının artacağına işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ve daha sonra katıldığı çeşitli toplantılarda BMGK'nın yapısını eleştirmiş, sadece 5 daimi üyenin veto hakkı bulunmasına tepki göstererek, bu durumun BM'yi etkisiz hale getirdiğini söylemişti. Erdoğan, yeni karar mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Dünya 5'ten büyüktür" demişti. Erdoğan'ın sözü artık küresel bir simge haline döndü. BMGK, ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'nın oluşturduğu 5 daimi üye ile 10 geçici üyeden oluşuyor.