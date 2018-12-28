Fransız Alpleri’nde mucize kurtuluş

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Fransız Alpleri'nde 40 dakika boyunca çığ altında kalan 12 yaşındaki bir çocuğun kurtarıldığı açıklandı. Adı açıklanmayan çocuk çarşamba günü yerel saatle 14.00 sıralarında La Plagne'da ailesiyle kayarken pistin dışına çıkmış ve çığ altında kalmıştı. Çocuğun bulunduğu nokta yerel polisin iz köpekleri tarafından tespit edildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kurtarma ekibinden bir kişi, "Bu bir mucize, çünkü çocuğun üzerinde yerini paylaşan vericilerden yoktu. Çığ altında geçirilen 15 dakikadan sonra kurtulma şansı çok düşük oluyor" dedi. Çığı yalnızca kırık bir bacakla atlatmayı başaran çocuk bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındı.