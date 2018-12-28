İtalya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmaya hazırlanıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 2018 yıl sonu değerlendirme toplantısında Suudi Arabistan'a Yemen iç savaşındaki rolü nedeniyle silah satışı yapılmasına karşı olduğunu açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yıl sonu değerlendirme toplantısında Suudi Arabistan'a silah satışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Conte, Suudi Arabistan'a Yemen iç savaşındaki rolü nedeniyle silah satışı yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Başkent Roma'da 2018 yılı değerlendirmesi için basın toplantısında gazetecilerle buluşan İtalya Başbakanı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında gelen bir soru üzerine İtalyan hükümetinin Suudi ülkesine silah satışının durdurulması konusunda fikir birliği içinde olduğunu belirtti ve "Artık bundan sonra sadece bu duruşumuzu resmi hale getirme adımı kaldı. Kısa zamanda tedbirler alacağız" ifadesinde bulundu.

Conte, G20 zirvesinde Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Salman'la ikili görüşme yaptığını hatırlatarak "Diğer müttefik Avrupa ülkeleri adına da kendisinden olay hakkında gerçeklerin tam anlamıyla gün yüzüne çıkabilmesi için yerel birimlerin uluslararası standartlarda bir soruşturma ve yargılama yapmasını sağlamasını istedim" dedi. İtalya Başbakanı, görüşme ile ilgili ayrıca ülkesinin Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin de yargı sürecine 'uzman' sıfatıyla katılmasını teklif ettiğini duyurdu.