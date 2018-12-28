Türk diplomatların katiline 6. kez izin

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların
da bulunduğu
çok sayıda kişiyi katleden
17 Kasım terör
örgütü üyesi Dimitris
Kufodinas'a yine cezaevinden
çıkma izni
verildi. Adli kontrolle
4 günlük izin verilen Kufodinas'a, 2 gün
de yol izni verileceği, böylece toplam 6
gün dışarıda olacağı kaydedildi. Terör
suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına
mahkum edilen Kufodinas'a, daha
önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin
verilmişti. Kufodinas'ın Volos'taki açık
cezaevine nakli ve verilen skandal izinler,
başta Türkiye olmak üzere ABD ve
İngiltere'nin tepkilerine neden oldu.