Türk diplomatların katiline 6. kez izin

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatlarında bulunduğuçok sayıda kişiyi katleden17 Kasım terörörgütü üyesi DimitrisKufodinas'a yine cezaevindençıkma izniverildi. Adli kontrolle4 günlük izin verilen Kufodinas'a, 2 günde yol izni verileceği, böylece toplam 6gün dışarıda olacağı kaydedildi. Terörsuçlarından 16 kez müebbet hapis cezasınamahkum edilen Kufodinas'a, dahaönce de 5 kez cezaevi kurulunca izinverilmişti. Kufodinas'ın Volos'taki açıkcezaevine nakli ve verilen skandal izinler,başta Türkiye olmak üzere ABD veİngiltere'nin tepkilerine neden oldu.