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Türk diplomatların katiline 6. kez izin

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Türk diplomatların katiline 6. kez izin
Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'a yine cezaevinden çıkma izni verildi. Adli kontrolle 4 günlük izin verilen Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi. Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Kufodinas'a, daha önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti. Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen skandal izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere'nin tepkilerine neden oldu.
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Türk diplomatların katiline 6. kez izin
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