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'i andıran Macron kapağı tartışma yarattı

Fransa'nın en önemli yayın kuruluşlarından , haftalık dergisi M'nin kapağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, 'i andıran bir görselle tasarlaması tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:42
Adolf Hitler'i andıran Macron kapağı tartışma yarattı

Tartışmaların büyümesi sebebiyle Le Monde okuyucularından özür dilemek zorunda kaldı. Derginin okuyucularından bazıları, Macron kapağının Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler kapağı ile benzerlik gösterdiğini söyledi.

Derginin genel yayın yönetmeni Luc Bronner eleştirilerin patlak vermesi sebebiyle özür metni yayınladı. Bronner'ın özür metninde şu ifadeler yer aldı:

"Dikkat çekmek istediğimiz eleştiri ile hiçbir ilgisi olmayan iddiaların yöneltildiği kapağın grafik tasarımı sebebiyle şoke olan herkesten özür diliyoruz. Kapağın tasarımcıları 20. yüzyılın başındaki Rus konstrüktivizm çalışmalarından ilham aldı."

Bronner ayrıca tasarımın baş ismi olan Lincoln Agnew'in daha önceki kapak tasarımlarından da bazı örnekleri Twitter hesabından paylaştı ve Lincoln Agnew'in benzer tasarımlara daha önce de imza attığını söyledi.

M dergisinin tartışma yaratan sayısında kasım ayının ikinci haftasından bu yana Fransa'da devam eden sarı yelekliler eylemleri konu alındı.

Paris'te sular durulmuyor! Sarı yelekliler yine sokakta...

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Adolf Hitler'i andıran Macron kapağı tartışma yarattı
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