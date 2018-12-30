Kiliseye soygunda 5 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'nın başkenti Viyana'da kimliği belirsiz kişiler kiliseye baskın düzenledi. Baskında 5 kişiyi yaralayan soyguncular, kilisede bulunanların paralarını ve değerli eşyalarını gasp etti. Polis, olayın terörle alakası olmadığını, bunun bir soygun olduğunu bildirdi. Soyguna uğrayanlar olaydan üç saat sonra elleri kolları bağlı ve yaralı şekilde bulundu. Polis, soygunu iki kişinin yaptığını ve her yerde arandıklarını duyurdu. Soyulanların tamamının 60 yaş ve üzerinde olduğu açıklandı./ VİYANA