Plaka zaferi

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da yaşayan Trabzonlu Mustafa Kantarcı (66), cipine AK Parti'yi simgeleyen harfler ile memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu 'KI AKP 61'yazılı özel plaka aldı. Avusturya makamları, 6 ay sonra siyasi olduğu gerekçesiyle plakayı iptal etti. Dava açan Kantarcı, haklı bulununca plakasını geri aldı.Trabzon'un Akçaabat ilçesinden 1973 yılında Avusturya'ya gelen ve burada emekli olan Kantarcı, geri aldığı plakasını taktırdığı otomobiliyle memleketi Trabzon'u ziyaret etti. Kantarcı, "Baskı görüyorum. Akrabalarım bana 'Plakayı geri ver, başınA bir şey gelir' dedi ama ben kararlıyım, vermeyeceğim" diye konuştu.