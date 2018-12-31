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Juncker: 'ı içeride tutmaya çalışmıyor

Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker; Avrupa Birliği'nin, 'ı AB'nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:05
Juncker: AB Birleşik Krallık'ı içeride tutmaya çalışmıyor

Welt am Sonntag'a konuşan Juncker, Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını imzalaması ile birlikte başlamak istediklerini söyledi ve ekledi:

"AB'nin elindeki tüm kaynaklarda Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği içinde tutmaya çalıştığı iddiaları doğru değil. Birleşik Krallık'ı AB içinde tutma niyetimiz yok. Bizim tüm istediğimiz gelecekteki ilişkiler konusunda netlik. Hepimiz referandum sonucuna saygılıyız."
Juncker, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun ayrılık anlaşmasını onaylamasından hemen sonra gelecekteki ilişkileri müzakere etmeye başlamaya hazır olduklarınının altını çizdi.

Juncker, "Birbeşik Krallık parlamenterlerinin çoğunluğunun AB ve (Birleşik Krallık Başbakanı Theresa) May'e güvenmediklerine ilişkin bir izlenimim var" diye ekledi.

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Juncker: AB Birleşik Krallık'ı içeride tutmaya çalışmıyor
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