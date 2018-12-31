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Sokağı bırakmadılar

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Sokağı bırakmadılar
Fransa'da ekonomik açmaz, vergi politikalarındaki adaletsizlik, alım gücünün düşmesi ve son olarak da yakıt zammını gerekçe göstererek sokaklara çıkan ve kendilerine Sarı Yelekliler ismini veren grup cumartesi günü 7'nci kez yine eylem düzenledi. İlk eylemin düzenlendiği 17 kasım tarihinde sayıları 300 bin civarında olduğu belirtilen Sarı Yelekliler'in dün ülke genelindeki protestolarına ise 12 bin civarında eylemcinin katıldığı aktarıldı. Paris, Marsilya, Nantes ve Metz'in de aralarında bulunduğu birçok kentte yol kapatma eylemleri ve yürüyüşler düzenlenirken, polis ile göstericiler arasında yer yer gerginlikler yaşandı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla eylemcilere müdahale etti. Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi'nin biber gazı dumanının arasında kaybolduğu görüntüler dünya basınına yansırken, şiddet yanlısı göstericilerin Paris sokaklarında çok sayıda aracı ateşe verdiği de öğrenildi.
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Sokağı bırakmadılar
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