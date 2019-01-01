El sıkışmayana vatandaşlık yok

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Danımarka'da vatandaşlığa kabul edilme töreninde el sıkışma şartı getiren yasa 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlandı. Danimarka meclisi tarafından onaylanan yeni yasa ile birlikte ülke vatandaşlığına kabul edilen bireylerin vatandaşlık alma törenlerinde el sıkışması zorunlu. Muhalifler, söz konusu yasanın dini kurallar gerekçesiyle karşı cinse dokunmaktan kaçınan Müslümanları hedef aldığını ifade etti. Ayrıca pek çok belediye başkanı yeni yasanın uygulayıcıları olacakları için 'üzgün' olduklarını belirterek kişinin vatandaşlığa kabul edilmesi için el sıkışmanın bir kriter olmaması gerektiği görüşünde. Ancak aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi'nden Martin Henriksen, "El sıkışmanın bir gelenek olduğu Danimarka'da tokalaşmayı reddetmek saygısızca bir davranıştır" diyerek yasanın "Müslümanların uzun vadede Danimarka'ya entegre olması için gerekli bir husus" olduğunu söyledi. Danimarka, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesiyle de Müslüman kadınları hedef almıştı.