Aracını kasıtlı olarak yabancıların üzerine sürdü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop ve Essen kentlerinde yılbaşı gecesi aracını kasten yabancıların üzerine süren Alman vatandaşı Andreas N. tutuklandı.

Essen Savcılığı ve Münster polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, 50 yaşındaki Alman'ın çıkarıldığı mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.

Zanlının Bottrop ve Essen kentlerinde aracını 4 farklı yerde insanların üzerine sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılarda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada yaralananların 5'inin Suriyeli, 2'sinin Afgan, birinin de Türk olduğu kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, WDR5 radyosuna yaptığı açıklamada, saldırganın şu ana kadar aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanamadığını belirterek, şahsın kişisel kaygı ve hoşnutsuzluktan yabancılara yönelik nefret suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

Reul, olayla ilgili polis ve savcılık soruşturmasının sürdürdüğüne dikkati çekti.

"YABANCI DÜŞMANLIĞININ ALMANYA'DA YERİ YOK"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hangi taraftan gelirse gelsin ülkede aşırılığın, yabancı düşmanlığının ve hoşgörüsüzlüğün yeri olmadığını vurgulayarak, Alman hükümetin aşırılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve hoşgörüsüzlükle hukuk devletinin araçlarıyla ödün vermeden mücadele edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de olayı terör saldırısı olarak görüp görmediğine ilişkin soruya, "Hayır, arka planı aydınlatılması gereken, münferit bir suçtur. Bunu araştırmak, ilgili soruşturma makamlarının görevidir. Onlar bunu yapacak. Ardından olaya ilişkin kesin bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.