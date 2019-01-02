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Minder içinde Avrupa yolculuğu

'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 16:02
Minder içinde Avrupa yolculuğu

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

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İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.

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Minder içinde Avrupa yolculuğu
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