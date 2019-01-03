Fransa: Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden biri gözaltında

Eric Drouet'nin, geçen ayki gösteriler sırasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Champs-Elysees Bulvarı'na doğru giderken gözaltına alındığı bildirildi.

Drouet, geçen ay da gösteride tahta bir sopa taşıdığı için gözaltına alınmıştı. "D sınıfı bir silah taşıma suçlamasından" 5 Haziran'da yargıç karşısına çıkacağı açıklandı.

Solcu lider Jean-Luc Melenchon, Drouet'nin gözaltına alınmasını protesto etti.

Eski Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon Twitter mesajında, "Eric Drouet yeniden gözaltına alındı, neden? Bu, iktidarın kötüye kullanılması. Politize olmuş polis, sarı yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor ve taciz ediyor" dedi.

EKONOMİ BAKANI LE MAİRE: BUNA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DENİR

Sol kesimden gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Buna hukukun üstünlüğü denir. Cumhuriyetin yasalarını ihlal ederseniz sonuçlarına katlanmanız normal" dedi.

Paris'in ünlü Zafer Takı'nın yakınındaki bir McDonald's restoranının önündeki 20 kadar göstericinin Perşembe akşamı Drouet'nin gelmesini beklediği kaydedildi.

Televizyonlarda göstericilerin sözcülüğünü yapan kamyon şöförü Drouet, Facebook sayfasından eylem çağrısında bulunmuştu.