‘Hasta’ diyerek kurtaramazsınız

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Almanya'nın Bottrop ve Essen kentlerinde yılbaşı gecesi 50 yaşındaki Andreas N. adlı faşist, otomobilini göçmen kökenli insanların üzerine sürdü. Irkçı Alman, önce Bottrop kentinde eğlenen gruba, ardından otobüs durağındaki insanların üzerine aracını sürdükten sonra Essen kentine geçti ve orada da iki kez insanların üzerine otomobille daldı.Olayda biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların hepsinin göçmen kökenli olması olayın ırkçılık boyutunu ortaya koydu. Türk, Suriyeli ve Afgan kökenlileri hedef alan ırkçı saldırganın yaraladığı 46 yaşındaki Suriyeli kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı açıklandı. Olay sonrası Alman basını 'Psikolojik rahatsız birinin saldırısı' diye manşet attı.Saldırgan göçmen olduğunda ortalığı ayağa kaldıran Bild, insan avına çıkan Alman olunca haberi saklayacak yer aradı. Bild, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "Şiddete başvuran sığınmacılar ülkemizi terk eder" sözlerini öne çıkardı. Bild, geçen hafta Amberg'de Afgan, Suriyeli ve İranlı sığınmacıların küçük bir taşkınlığını da manşetine taşıdı.Polis saldırıda yaralananların, 46 yaşındaki Suriyeli kadın, 48 yaşındaki eşi, 16 ve 27 yaşındaki çocukları, yine Suriyeli 10 yaşındaki kız çocuğu, Afganistan kökenli 4 yaşındaki çocuk ve 29 yaşındaki annesi ile 34 yaşındaki bir Türk olduğunu duyurdu.Irkçı saldırganın insanların üzerine otomobilini sürdüğü anlar, sokakta havai fişek patlatırken görüntü alan gençler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın insanlara hızla çarptıktan sonra durdurulmaya çalışıldığı, ancak hızla olay yerinden uzaklaşıp başka bir noktada saldırılarını sürdürdüğü görüldü.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra, "Niyeti yabancıları öldürmekti" açıklaması yapınca saldırıya bakış değişti. Reul, olayın çok ciddiye alınmak zorunda olduğunu vurguladı ve büyük bir titizlikle soruşturulduğunu belirtti. Bu açıklamanın ardından Essen Savcılığı ve Münster polisi, saldırının yabancı düşmanı motifler taşıdığını bildirdi. Saldırganın ırkçı olduğuna dair ipucu bulunamadığı bilgisi de aktarıldı.AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, olay sonrası açıklamada bulundu. Yeneroğlu açıklamasında; "Yılbaşı gecesi yabancıları öldürmek kastıyla farklı bölgelerde aracını insanların üzerine sürüp insanları yaralayan adam psikolojik olarak rahatsızmış. Doğrusu her ırkçı psikolojik bir vaka. Ama kişi Alman olunca olayların 'hasta' diye kenara konulması alışkanlık hâline geldi" ifadelerini kullandı.