Sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek

Çarşamba gününden itibaren Almanya'nın kuzey kıyılarındaki etkili olan fırtına yüzünden dalgaların boyu iki metreye kadar yükseldi. Güney kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışınedeniyle sıcaklık eksi üç dereceye kadar düşerken yüksek yerlerde eksi altı dereceyi buldu. Orta kesimlerde ise dün başlayan kar kuzey kesimlerde de etkisini gösterdi.

20 SANTİMİ BULDU

Dresden, Leipzig, Hof ve Münih'te kar kalınlığı 5 ile 10 santim arasında değişti. Berlin'de düşen kar ise yerlerin ıslak olması nedeniyle tutmadı. Alplerin eteklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu. Saksonya, Bavyera, Saksonya Anhalt, Thüringen eyaletlerinin yanı sıra batı eyaletlerinin de yüksek kesimlerine cuma günü de kar yağması bekleniyor. Ülke genelinde sıcakların sıfır altında seyretmesi tahmin ediliyor.

KONTEYNERLER DENİZE DÖKÜLDÜ

Almanya'nın Bremerhaven kentine gelmek için Belçika'nın liman kenti Anvers'ten yola çıkan 'MSC Zoe' adlı kuru yük gemisi, Kuzey Deniz'inde çıkan fırtına nedeniyle zarar gördü. Gemideki 270 konteyner denize düştü.

Kaybolan konteynerlerden bazılarının plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal madde içeren varillerle dolu olduğu belirtildi. Kimyasallara ek olarak ampul, oyuncak ve LCD televizyon taşıyan 20'den fazla konteynerin Hollanda'nın Vlieland, Terschelling ve Ameland adalarının kıyılarına açılırken, bir kısmının ise Almanya'nın Borkum adaları yakınlarında olduğu bildirildi. Alman sularında şimdiye kadar 6 adet konteyner bulunurken, Almanya'nın resmi uyarıları yayınladığı mobil uygulaması Katwarn üzerinden tehlikeli madde içeren konteynerlerin karaya oturduğu konusunda uyarı yapıldı.