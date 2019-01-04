Bilgisayar korsanları Alman siyasetçilerin özel bilgilerini ele geçirdi

Bilgisayar korsanları, Almanya'da yüzlerce siyasetçinin kişisel veri ve belgelerini ele geçirerek internette yayınladı. Siber saldırının arkasında kimin bulunduğu henüz belirlenemedi.

Almanya'da bilgisayar korsanları, yüzlerce siyasetçinin kişisel veri ve belgelerini ele geçirdi. İnternet üzerinden yayınlanan bilgiler arasında siyasetçilerin kredi kartı bilgileri, telefonları ve özel mesajlaşmalarının olduğu belirtildi. Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunun henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Federal polis, Alman siyasetçilere yönelik siber saldırıyı doğrularken, siber saldırının Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti olmak üzere Federal Meclisteki tüm partiler ile eyalet politikacılarını etkilediğini kaydetti. Öte yandan, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi vekillerinin herhangi bir verisinin bulunmadığı açıklandı.