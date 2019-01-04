İngiltere'de ekonomi yavaşlarken May'in parti üyeleri Brexit anlaşmasına karşı çıkıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanı olduğu Muhafazakar Parti'nin üyelerinden çoğunun, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaya karşı olduklarını ve üyelikten anlaşmasız çıkışı tercih ettiklerini gösteren bir anket yayımlandı.

Eğer Brexit anlaşması parlamentoda onaylanmazsa, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere 29 Mart tarihinde AB'den anlaşmasız ayrılmış olacak. Bu durumun ticarete vuracağı darbeden kaygılanan iş çevreleri için bu seçenek bir kabus gibi.

May, Kasım ayında AB ile vardığı anlaşmayı onaylatmak için parlamentoda 318 destek oyu bulmak zorunda. Halbuki 317 muhafazakar milletvekilinin 117'si 12 Aralık'ta kendisi için yapılan güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.

Bugün açıklanan YouGov anketine katılan 1,215 Muhafazakar Parti üyesinden, yüzde 59'u May'in istediği anlaşmaya karşı çıkıyor. Yüzde 76 ise anlaşmasız çıkış durumunda yaşanacak düzen bozulması riski için yapılan uyarıların "abartılı ya da uydurma" olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 38'i Brexit anlaşmasını onayladığını belirtti.

Konut fiyatlarının düşmesi, hizmet sektöründe kriz benzeri bir kötümserlik yaşanması, tüketicilere verilen kredilerin son dört yılın en düşük hızına inmesi ülke ekonomisinde yaşanan yavaşlamanın belirgin işaretleri olarak görülüyor.

Brexit anlaşması için parlamentoda oylama 14 Ocak'ta başlayacak hafta içinde yapılacak.