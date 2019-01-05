Belçika'da belediyede çalışan kadınlara başörtü yasağı

Belçika'nın İslam dinini 1974'te resmen tanımasına rağmen ülkedeki Müslümanlar birçok haklarından mahrum bırakılıyor. Belçika genelinde geçtiğimiz 14 Ekim'de yapılan belediye seçimlerinin ardından Brüksel ve Anvers belediyeleri yönetimi, gişelerde çalışan kadın Müslümanlara başörtü yasağının devamı yönünde karar almıştı. Ninove Belediyesi de başörtü yasağının devamına karar verdi. Bu karar belediye gişelerinde çalışan başörtülü kadınları derinden üzdü.

ÖNCEDEN KARŞI ÇIKANLAR BU KEZ DESTEK VERDİ

Liberaller Partisi'nden (Open VLD) Belediye Başkanı Tania De Jonge, "2016'da belediye başkanı olduğum dönemde de belediye gişelerinde başörtü yasağının hayata geçirilmesi için Sosyalistler (SPA) ve Yeşiller (Groen!) karşı çıkmışlardı. Ancak 2019 itibariyle Ninove belediye yönetiminde tekrar aramızda olan SPA ve Groen! partileri bu kez belediye gişelerinde başörtü yasağıyönündeki anlaşmayı kabul ettiler. Halk ile iç içe olan belediye personelimiz tarafsızlığını korumalıdır" ifadelerini kullandı. Geçen 14 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde aşırı sağcı İslam karşıtı Forza Ninove Partisi, yüzde 40 oy alarak Ninove Belediyesinde birinci olmuştu.