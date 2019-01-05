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Hakim yetersizliği yüzünden kundakçı serbest kaldı

’nın hakim yetersizliği yüzünden kundakçı neonazi serbest kaldı.

Giriş Tarihi: 5.1.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 11:12
Hakim yetersizliği yüzünden kundakçı serbest kaldı

Brandenburg'da 2016 yılında mültecilerin barınması için hazırlanan spor salonunu ateşe vererek tamamen kullanılmaz hale getiren Alman Milliyetçi Parti (NPD) üyesi neonazi Maik Schneider, yargılandığı ilk davada suçunu itiraf etmişti. 4 milyon Euro maddi zarara yol açan 31 yaşındaki Scheider, geçen yıl şubat ayında 9 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ancak dışarıdan atanan üye hakimin tarafsız olmadığını ileri süren Schneider'in avukatı, yeniden yargılanma talep etmiş, Mart 2019'a yeni duruşma tarihi verilmişti. Schneider'in avukatı duruşma tarihinin 6 ay sonraya verilmesini gerekçe göstererek müvekkillinin mağdur olduğunu ileri sürüp tutuksuz yargılanmasını talep etti. Üst mahkeme de talebi yerinde buldu ve Schneider serbest kaldı.

Hürriyet'in haberine göre; Brandenburg Eyaletinde hakim ve savcı yetersiliği nedeniyle duruşmalar için erken tarih almak zor. Geçen yıl da aynı gerekçeyle bir katil serbest bırakılmıştı.

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Hakim yetersizliği yüzünden kundakçı serbest kaldı
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