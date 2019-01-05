Hartz IV alan hane sayısı 3 milyonun altına düştü

Federal Çalışma Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Almanya'da toplam 2 milyon 997 bin haneye sosyal yardım yapılıyor. Buna göre son on yılda Hartz IV alan hanenin sayısında 600 bin azalma olduğu görüldü. Ülkede Hartz IV ile geçimini sağlayanların sayısı ise 5 milyon 900 bin kişi olarak açıklandı. Bu sayı 2017 yılında 6 milyon 205 bindi. Hartz IV'ün yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana ilk kez sosyal yardım alanların sayısı üç milyonun altına düştü.

SPD'LİLER KALDIRILMASINI İSTİYOR

Hartz IV Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Gerhard Schröder döneminde yürürlüğe girdi. Schröder 'Ajanda 2010' adı altıda bir dizi reformlar hayata geçirdi. Reformlarla birlikte sosyal yardım alanlara birtakım yaptırımlar içeren Hartz IV'e o dönemde başlandı. Aradan geçen 14 yıllık süre içinde Hartz IV uygulamasına en çok karşı çıkan ise yine SPD oldu. SPD'li siyasetçiler şimdi Hartz IV'ün kaldırılmasını istiyor. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, geçen kasımda Hartz IV'ün değiştirilmesini istemişti. SPD'li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil da bu yıl içinde reformun hayata geçirmeyi hedeflediğini duyurmuştu.