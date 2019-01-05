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‘Kaçış oyunu’ faciasında 5 genç kız yanarak öldü

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
‘Kaçış oyunu’ faciasında 5 genç kız yanarak öldü
Polonya'da çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Koszalin kentinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını kaydetti. İtfaiyenin kısa sürede alevlere müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangının söndürülmesinin ardından cesetlerin bulunduğunu açıkladı. Yaralı kurtulan kişi de hastanede tedavi altına alındı. Oyunda bir odaya ya da eve kilitlenenler, belli bir sürede bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.
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‘Kaçış oyunu’ faciasında 5 genç kız yanarak öldü
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