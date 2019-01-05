Merkel’in bilgileri çalındı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da aralarında Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin bilgisayarına siber saldırı yapıldı. Kaynağı belli olmayan saldırılarda kredi kartı ve iletişim bilgileri ile özel görüşmelerin ele geçirildiği ifade edildi. SALDIRIDAN ırkçı AfD partisi dışında tüm partilerin etkilendiği belirtildi. Saldırıya maruz kalan siyasetçilerin telefon numaraları, kredi kartı ve iletişim bilgilerinin sosyal medyada ifşa edildiği de aktarıldı. Saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda gazeteci, şarkıcı ve sanatçı da bulunuyor. BERLİN