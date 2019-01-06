İngiltere'de Brexit oylaması bu ay yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki tarihi boşanmada, düğüm bu ay içerisinde çözülüyor.

Daha önce kaybetme korkusuyla Brexit oylamasını parlamentoya getirmeyen Başbakan Theresa May, BBC'ye yaptığı açıklamada oylama tarihini açıkladı. May'in verdiği bilgiye göre, İngiliz milletvekilleri Brexit için son kararı 14 veya 15 Ocak tarihlerinde verecek.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde bu yılın Mart ayı sonunda AB'den ayrılacak İngiltere'nin önünde anlaşmalı veya anlaşmasız bir boşanma süreci bulunuyor.