Sırbistan Kosova meselesinin 2019'da çözüleceğine inanmıyor

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın 2019 hedef ve beklentilerini değerlendirdi.

Sırbistan-Kosova meselesine işaret eden Dacic, "Kosova meselesinin 2019'da da çözüme kavuşacağından şüpheliyim, zira Arnavutlar, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadan bizimle anlaşmamakta ısrarlı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin görev süresinin de 2019'da sona ereceğini anımsatan Dacic, "Temennim Sırbistan-Kosova diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi. Teknik soruları bırakıp çözüme odaklanmak beni ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Dacic, iki taraf arasında uzlaşma sağlayacak her öneriye açık olduklarını vurgulayarak çözüm sürecine ABD'nin dahil olması durumunda Sırbistan'ın Rusya'nın da katılmasını talep edeceğini sözlerine ekledi.

KOSOVA-SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da AB arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında 19 Nisan 2013'te Brüksel'de AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalanmıştı.