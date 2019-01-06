Yunanistan’da kar fırtınası: 2 kişi kayıp

Perşembe günü Yunanistan'ı etkisi altına alan Sophia adlı kar fırtınasının ardından Yunanistan'ı Tilemahos adlı kar fırtınası vurdu. Hava sıcaklığının eksileri bulduğu başkent Atina'da bir kadın cesedi bulundu. Atina'nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea'da bulunan 66 yaşındaki kadının cesedi devrilmiş bir aracın içinden çıkarıldı. Polis, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin perşembe gününden beri kayıp olduğunu aktardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Selanik Havalimanı'nda ise bazı uçuşların iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan yetkililer, soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyararak 'tedbirli olun' çağrısında bulundu.