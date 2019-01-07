Avrupa kaynıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sarı Yelekliler eylemlerinin haftasonundaki merkezi yine başkent Paris oldu. Binlerce eylemci sabah saatlerinde Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. "Macron istifa" sloganları atan göstericiler, sokaklarda yürüdü. Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in eylem yaptığı sırada Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler avludaki iki araca zarar verdi. Olay sırasında, Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux binadan çıkartıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, gösterilere 3 bin 500 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Cumartesi günü beşincisi düzenlenen Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya ise yine, on binlerce kişi katıldı. Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) Genel Müdürü Dragan Bujosevic'in istifasını talep eden göstericiler, RTS'nin, halkı, protestolar konusunda yanlış bilgilendirdiğini, hayatın gerçeklerini yayınlamak yerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "iftiralarına" yer verdiğini savundu. Macaristan'da da "fazla mesai" protestosu devam ediyor. Muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etmek için Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'na yürüdü.Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Benjamin Griveaux, sarı yelekli ve siyah giysili kişilerin yerel saatle 16.30'da bakanlık binasının kapısını kırarak içeri girdiğini ve avludaki araçlara zarar verdiğini açıkladı."5 milyondan yalnızca biri" protestosu, bu hafta Belgrad, Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde düzenlendi.Macaristan Sendikalar Birliği, 19 Ocak'ta ülke genelinde grev ilan edeceklerini, yolları ve köprüleri kapatacaklarını ifade etti.