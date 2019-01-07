Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) 14. (Olağanüstü) Genel Kurulu'nda, "Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünnetidir." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş DİTİB'in genel kurullarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

Erbaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa DİTİB 14. (Olağanüstü) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünnetidir. DİTİB'in kuruluş amaçlarının başında da bunlar gelir." ifadelerini kullandı.

Vakıfların ve derneklerin, hizmet araçları olduğunu hatırlatan Erbaş, DİTİB'in sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa hizmet etme gayretinde olduğunu vurguladı.

DİTİB'in çok büyük fayda ve bereketlere vesile olduğuna dikkati çeken Erbaş, bu anlayışın birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeye vesile olduğunun altını çizdi.

Genel Kurul'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve Fransa DİTİB'in Genel Kurul üyeleri de katıldı.

- "Müslümanları İslami duyarlılıklarını koruyacak şekilde yetiştirmeliyiz"

Strazburg'da Diyanet Akademi'de Fransa'nın çeşitli bölgelerinde görev yapan din görevlileriyle bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da yürütülen din hizmetlerinin her yıl daha da gelişerek devam ettiğini söyledi.

Gençlerin İslami duyarlılıkla yetişmelerinde din görevlilerinin etkisine işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Bizler rehberiz, önderiz. Bizler, buradaki Müslüman kardeşlerimizi İslami duyarlılıklarını muhafaza edecek bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocukları, gençleri vaazlarımızla, eğitimlerimizle, onlara samimi yaklaşarak, nefret ettirmeden sevdirerek, zorlaştırmadan kolaylaştırarak o çocukları en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim omuzlarımıza bırakılan bir Peygamber emanetidir."

Daha sonra Strazburg DİTİB bünyesinde ortaokul ve lise düzeyinde hizmet veren Yunus Emre Okulu'nu ziyaret eden Erbaş, Okul Müdürü Murat Ercan'dan okul hakkında bilgi aldı. Öğretmenler ve bazı velilerle bir araya gelen Başkan Erbaş, okulda açık İmam Hatip Lisesi'nde okuyan kız öğrenciler için açılan Kur'an-ı Kerim dersine de katıldı.

- DİTİB Strazburg 10. Olağan Genel Kurulu

Başkan Erbaş, daha sonra DİTİB Strazburg 10. Olağan Genel Kurulu'na geçti.

Genel kurulda konuşan Erbaş, DİTİB'in Avrupa'daki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasında ve devam ettirilmesinde önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Programlarda Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can eşlik etti.

- Erbaş, Paris ve Strazburg'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Paris'teki Selimiye Camisi'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Erbaş, cemaate hitap etti.

Hayatı iyi değerlendirmek gerektiğini söyleyen Erbaş, "İbadetlerimizi ihmal etmeyelim. Bizi koruyacak olan ibadetlerimizdir, namazımızdır, haccımızdır, zekatımızdır." dedi.

Çocukların ve gençlerin eğitimlerinde büyüklerin örnek teşkil etmesinin önemini vurgulayan Erbaş, "Hz. Peygamber, iyi bir baba, eş, komşu, arkadaş gibi her açıdan bize nasıl örnek oldu ise bizler de onun yolunda giden ümmeti olarak çocuklarımıza, gençlerimize ibadetlerimizle, dürüstlüğümüzle, haramlardan titizlikle uzak duruşumuzla örnek olalım." diye konuştu.

Daha sonra 4-16 yaş arası çocuklara din eğitimi ve Türkçe derslerinin verildiği Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Erbaş, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Strazburg'da da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Erbaş, Yunus Emre Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Müslüman'ın bu dünyadaki amacının, Allah'ın rızasına uygun yaşamak olduğunu vurguladı.

Erbaş, Anadolu'nun farklı bölgelerinden Avrupa'ya göç eden vatandaşların bir taraftan geçimlerini sağlamaya çalışırken diğer taraftan sahip oldukları değerlerini muhafaza etmek için gayret ettiklerini belirtti.

Avrupa'da yapılan mescit ve camilerin Müslümanların sosyal hayatındaki işlevini hatırlatan Erbaş, "Açılan bu mescitlerde cumalarda, kandillerde, bayramlarda, namaz vakitlerinde toplanıp soluklanma imkanı buldunuz. Camiler bizim her şeyimiz oldu. Evimizden çıktığımızda gittiğimiz ilk yer oldu. Çocuklarınız, camideki hafta içi ve hafta sonu kurslarını hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Hanımlar, hoca hanımlar tarafından yapılan sohbetler sayesinde cami vesilesiyle sahih dini bilgiye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.