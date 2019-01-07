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Görmüyor ama madalyalara abone

Görme engelli , derslerdeki başarısı ve müzik yeteneğinin yanı sıra bilgisayarda hızlı yazma şampiyonu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Görmüyor ama madalyalara abone
Almanya'nın kuzeyindeki Delmenhorst kentinde yaşayan görme engelli Ceyda Pala (17) başarılarıyla dikkat çekiyor. Lise son sınıf öğrencisi Ceyda'nın, 10 binden fazla kişinin katıldığı bilgisayarda hızlı yazma yarışmasında 10'a yakın Almanya şampiyonluğu bulunuyor. Yazmaya ve okumaya meraklı Ceyda'nın en kötü notu 2. O, avukat olmayı hedefliyor.

İTALYA'DA yapılacak dünya şampiyonasına maddi nedenlerden dolayı katılamayacak olan Ceyda ile gurur duyduğunu söyleyen Adıyamanlı baba Mehmet Pala, "Almanya'daki şampiyonaya Türkiye'den de yarışmacılar katılmıştı. Yarışmacıların tüm masrafını Türkiye karşılamıştı. Türkiye'yi takdir ettim. Bize bu olanak tanınmıyor" dedi.

Mehmet UZUN / DELMENHORST
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Görmüyor ama madalyalara abone
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