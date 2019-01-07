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XL Beyonce Cansel

Beyonce hayranı , dünyaca ünlü yıldızın ‘XL versiyonu’ olduğunu söylediği ‘Almanya Süper Starını Arıyor’ yarışmasında jüriden onay almayı başardı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
XL Beyonce Cansel
Alman RTL televizyonunda yayınlanan 'Almanya Süper Starını Arıyor' adlı şarkı yarışmasının ön elemelerine katılan 19 yaşındaki Cansel Bakay, kendisine tanınan ikinci şansı iyi kullanınca yarışmaya katılma hakkı hazandı.

BEYONCE hayranı olduğunu söyleyen ve 'Beyonce'nin XL versiyonuyum' diyen Cansel, jüri karşısında ünlü yıldızın bir şarkısı seslendirdi. Juri, Cansel'in bağırarak şarkı söylediğini ifade edip ikinci bir şans tanıdı. Cansel, bu şansını iyi kullanıp dört 'hayır' aldığı jüriden bu kez dört 'evet' oyu almayı başardı.
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XL Beyonce Cansel
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