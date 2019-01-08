Haberler > Avrupa Haberleri > AB'den İran'a yaptırım kararı

'den 'a yaptırım kararı

Avrupa Birliği istihbarat servisine, Avrupa topraklarında girişimi düzenlemeye çalıştığı sebebiyle yaptırım kararı aldı. Kararı Danimarka Dışişleri Bakanı Twitter hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:09
AB'den İran'a yaptırım kararı

Danimarka Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Kararın, İran istihbarat servisinin Avrupa topraklarında planladığı öne sürülen suikast girişimi sebebiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB'den İran'a yaptırım kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN