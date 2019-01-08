Beklenen haber geldi! İnternet korsanı yakalandı

Almanya'da günlerdir, çok sayıda siyasetçi ve sanatçının özel bilgilerini internetten yayınlayan 'hacker'ı konuşuyordu. Olayı aydınlatmak için Alman güvenlik birimleri ABD istihbaratı NSA'dan bile yardım istedi. Yabancı istihbarat teşkilatları veya aşırı sağcıların olayın içinde olabileceğinden şüphelenildi. İnternet korsanını bulmak için asayiş şubesi, polisler yoğun soruşturma yürüttü. Olayın kamuoyuna yansımasından beş gün sonra, bu sabah beklenen haber geldi. Asayiş Şubesi polisleri internet korsanı zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı.

20 YAŞINDA ÖĞRENCİ

Hürriyet'in haberine göre; Zanlının Hessen Eyaletinde yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğu öğrenildi. Tanık ifadeleri ve zanlının internette bıraktığı izleri süren polis, zanlıya ulaştı ve pazar akşamı gencin kaldığı eve baskın düzenledi. Baskında zanlının bilgisayarını imha ettiği belirlendi. Anne babasının yanında yaşayan gencin ilk ifadesinde itiraflarda bulunduğu, "Olayın bu kadar etkisi olacağını düşünmemiştim" dediği öğrenildi. İlk belirlemelere göre zanlı genç tek başına bunu yaptı ve arkasında yabancı istihbarat teşkilatları da yok. Polis, bir basın toplantısıyla konu hakkında daha geniş bilgi vereceğini açıkladı.