Haberler > Avrupa Haberleri > ‘Yağlı dönem bitti’

‘Yağlı dönem bitti’

Maliye Bakanı Olaf Scholz, ’da da ’daki gibi sarı yelekliler potansiyelinin bulunduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 8.1.2019
‘Yağlı dönem bitti’
Alman devletinin beklenilenden daha az vergi aldığı güzel yılların artık bittiğine dikkati çeken Scholz, Alman basınına yaptığı açıklamada, "2018 için bir kez daha vergi fazlası gösterebileceğiz. Ancak 'yağlı yıllar' bitti. Bundan sonra öngörülmeyen ek gelirler beklemiyorum" dedi. ARTAN kiraların ve hayat pahalılığın insanları endişelendirdiğini vurgulayan Scholz, "Birçok kişi evden çıkarıldığında haklı olarak, yaşadığı semtte uygun fiyata kalacak yer bulamayacağından korkuyor. Almanya'da da hafife alınmaması gereken sarı yelekliler potansiyeli var" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yağlı dönem bitti’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN