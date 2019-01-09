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’nin siyaseti kendini vurdu

Faşist siyaset çizgisi izleyen ’nin bürosuna yapılan sonra ikinci saldırı. AfD’li vekil Magnitz, kalasla dövülerek ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
AfD’nin siyaseti kendini vurdu
KALASLA VURDULAR
Almanya'da AfD partisinin ırkçı siyaseti kendini vurmaya başladı. Faşist çizgi izleyen partinin Döbeln kentindeki ofisine düzenlenen bombalı saldırıdan sonra, Federal Meclis Vekili ve Bremen Teşkilatı Başkanı Frank Magnitz'i (66), üç saldırgan başına kalasla vurup ağır yaraladı.

PROVOKASYON İHTİMALİ YÜKSEK
AFD'li vekilin yardımına koşan inşaat işçileri, yüzleri kapalı saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi. Hastanede açıklama yapan yaralı milletvekili, hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti. Bremen polisi saldırıyı siyasi olarak yorumladı.

Mehmet UZUN / BREMEN
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AfD’nin siyaseti kendini vurdu
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