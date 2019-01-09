AfD’nin siyaseti kendini vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da AfD partisinin ırkçı siyaseti kendini vurmaya başladı. Faşist çizgi izleyen partinin Döbeln kentindeki ofisine düzenlenen bombalı saldırıdan sonra, Federal Meclis Vekili ve Bremen Teşkilatı Başkanı Frank Magnitz'i (66), üç saldırgan başına kalasla vurup ağır yaraladı.AFD'li vekilin yardımına koşan inşaat işçileri, yüzleri kapalı saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi. Hastanede açıklama yapan yaralı milletvekili, hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti. Bremen polisi saldırıyı siyasi olarak yorumladı./ BREMEN