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May için tarih verdi

İngiltere Başbakanı , 'ın 29 Mart 2019'da AB'den kesin olarak ayrılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 16:12
Başbakan May Brexit için tarih verdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da AB'den kesin olarak ayrılacağını duyurdu.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI

İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Brexit'in ertelenmesi, bu konuda yeniden bir referanduma gidilmesi ve hatta bütünüyle iptali gibi seçenekler de masada bulunuyor.

İngiltere ile AB kasımda, bir Brexit anlaşması metni ile tarafların Brexit sonrası ilişkilerine dair bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaştı ancak her iki metnin de İngiliz parlamentosunda oylanması, milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Anlaşmadaki, "tedbir maddesi" ülkede hiçbir kesimi memnun etmezken, Başbakan Theresa May'in bu maddeye zaman tahdidi veya tek yanlı çekilme mekanizması ilave ettirme girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Brexit sürecinde bundan sonra neler yaşanacak?

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Başbakan May Brexit için tarih verdi
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