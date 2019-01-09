‘Demokrat’ Fransa’dan gösteri yasağı

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Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamlarını protesto amacıyla başlayan ancak kısa sürede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine yönelik geniş çaplı eylemlere dönüşen Sarı Yelekliler hareketine karşılık Paris hükümeti aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor. TF1 televizyonuna konuk olan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, göstericilere yönelik alınan önlemleri açıkladı. Sarı Yelekliler'in protestolarının sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla izinsiz eylem yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını belirten Philippe, gösterilere şiddet olayları çıkarmak için gelenleri kabul edemeyeceklerini kaydetti. Tasarı, izinsiz gösterileri organize edenlerin, bu göstericilere katılanların ve gösterilerde maske takanların cezalandırılmalarını öngörecek.Başbakan Philippe, daha önceden sorun çıkardığı bilinen isimlerin de gösterilere katılmasının yasaklanacağını söyledi. Yasa tasarısı, hasar gören işyerlerinin zararının, hasara neden olan eylemciler tarafından karşılanmasını da öngörüyor. Philippe ayrıca, 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler'in eylemlerinde çıkan olaylarda 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla kişiye hapis cezasının verildiğini açıkladı. Başbakan, Sarı Yelekliler'in cumartesi günü ülke genelinde düzenleyecekleri gösterilerde yaklaşık 80 bin polisin görev yapacağını bildirdi. Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.Fransa'da Sarı Yelekliler gösterileri boyunca başta polisin orantısız güç kullanımı olmak üzere Macron hükümetinin aldığı sert önlemlerden sonra gözler Avrupa Birliği'ne (AB) çevrilmiş. Ancak daha önce Gezi olayları sırasında sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yapan ve "gösteri haklarından" dem vuran AB, söz konusu Fransa olunca tek bir açıklama dahi yapmadı.İtalya'dakoalisyon hükümetinin iki ortağının liderlerinin Sarı Yeleklileri destekleyen açıklamaları ve Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau'dan gelen tepki iki ülke arasında krize neden oldu. Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İtalya'daki hükümet ortaklarını Fransa'nın iç işlerine kar ışmakla suçladı.