İnternet korsanı yakayı ele verdi

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Almanya'da aralarında Başbakan Angela Merkel'in de olduğu çok sayıda tanınmış ismin kişisel bilgilerini çalarak sosyal medyadan paylaşan internet korsanı dün yakalandı. İfadesi alınan 20 yaşındaki genç, suçunu itiraf ettikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.HESSEN Eyaleti'nde yakalanan genç, kişisel bilgilerini paylaştığı kişilere husumet beslediği için böyle bir eylem yaptığını belirtti. Tek başına hareket ettiği düşünülen zanlının, bilişim uzmanı olmadığı ve bu alanda bir mesleki eğitim almadığı, bilgileri internetten kendi çabalarıyla edindiği açıklandı. FRANKFURT