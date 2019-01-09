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korsanı yakayı ele verdi

’da Başbakan dahil birçok kişinin yayınlayan hacker, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
İnternet korsanı yakayı ele verdi
Almanya'da aralarında Başbakan Angela Merkel'in de olduğu çok sayıda tanınmış ismin kişisel bilgilerini çalarak sosyal medyadan paylaşan internet korsanı dün yakalandı. İfadesi alınan 20 yaşındaki genç, suçunu itiraf ettikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HESSEN Eyaleti'nde yakalanan genç, kişisel bilgilerini paylaştığı kişilere husumet beslediği için böyle bir eylem yaptığını belirtti. Tek başına hareket ettiği düşünülen zanlının, bilişim uzmanı olmadığı ve bu alanda bir mesleki eğitim almadığı, bilgileri internetten kendi çabalarıyla edindiği açıklandı. FRANKFURT
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İnternet korsanı yakayı ele verdi
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