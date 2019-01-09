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ve ile masaya oturacak

() Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic ve ile Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 14:53
Rusya ve Ukrayna AB ile masaya oturacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic Rusya ve Ukrayna ile Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasında Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürecin ikinci görüşmesinin yapılacağını duyurdu. Sefcovic, "Rusya ve Ukrayna ile Avrupa'ya taşınacak doğalgaz üzerine yapılan üçlü görüşmelerin ikinci ayağının 21 Ocak'ta Brüksel'de gerçekleşeceğinden memnunum" ifadelerini kullandı.

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Rusya ve Ukrayna AB ile masaya oturacak
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