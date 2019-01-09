Sağlık Bakanı açıkladı: 13 bin bakıcı işe alınacak

Başbakan Angela Merkel de geçen yıl Paderborn'daki bakımevi ziyaretinde bu soruna dikkati çekmişti. Merkel, "Bizim uzmana olan ihtiyacımız çok büyük. Ayrıca hasta ve yaşlı bakımı mesleği cazip hale getirilmelidir" dedi. Federal hükümetin kurulmasının üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bu alanda çok önemli bir gelişme sağlanamadı. Hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak uzman sorunu da çözülemedi.

Hürriyet'in haber,ne göre; Kronik hal alan sıkıntıyı gidermek için bu yıl daha fazla mesai harcayacağının sinyalini veren Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada 1 milyar Euro'luk bir program hazırlanacağını söyledi. 13 bin hasta bakıcının işe alınması için destek olunacağını belirten Spahn, "Hasta ve yaşlı bakım mesleğini çekici kılmak için çalışmalar başladı. Yılın ortasında bunu duyuracağız. Ücretleri iyileştirmek, bu meslek eğitimini daha çekici kılmak ve desteklemek istiyoruz" dedi.