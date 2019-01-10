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58 yılda 3,7 milyon Türk dönüş yaptı

’dan 58 yıllık göç tarihi boyunca kesin dönüş yapan Türklerin sayısı 3,7 milyon olarak açıklandı

Giriş Tarihi: 10.1.2019
58 yılda 3,7 milyon Türk dönüş yaptı
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 58 yıllık göç tarihinde Almanya'dan Türkiye'ye 3,7 milyon kişinin dönüş yaptığını açıkladı. Şen, 1961 yılının 31 Ekim tarihinde Ankara Anlaşması çerçevesinde Almanya'ya gelmeye başlayan Türklerin ilk dönüşü 1967'deki krizde gerçekleştirdiğini ifade etti.

TEŞVİK İLE DÖNENLER OLDU
ŞEN, "1973-1974 yıllarında petrol krizinde dönenler oldu. En önemli dönüşler 1981-1983 yılları arasındaki teşvik primiyle gerçekleşti. 2006-2012 yılları arasında Türkiye'ye 253 bin meslek sahibi Türk geri döndü. Bir kısmı yeniden Almanya'ya dönüşü düşünüyor" dedi.
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58 yılda 3,7 milyon Türk dönüş yaptı
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