Almanya’da üç havalimanında uyarı grevleri başladı... Grevden 110 bin yolcu etkilendi

Almanya'nın Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevleri başlatıldı.

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında dün gece itibariyle uyarı grevlerine başladı. Havaalanlarında çalışan güvenlik görevlilerinin iş bırakması ve yavaşlatması yüzünden uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı. 110 bin yolcunun etkilendiği uyarı grevlerinden dolayı Stuttgart ve Düsseldorf havaalanlarına 125 uçağın inişi iptal edildi.

Uyarı grevi başlatılan Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havaalanlarında güde bin 40 uçak seferi yapıldığı açıklandı.

Ver.di sendikasından yapılan açıklamada, grevin Stuttgart Havalimanı'nda saat 03.00'te, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında ise 00.00'dan itibaren başladığı duyuruldu. Grev nedeniyle havaalanlarının kargo bölümlerinde yük kamyonlarının girişinin de engellendiği duyuruldu.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) güvenlik personelinin maaşlarının artırılması Almanya genelinde ücretlerdeki bölgesel farkların giderilmesini talep ediyor. Sendika, 23 bin güvenlik personeli için saat ücretinin ülke genelinde 20 Euro'ya çıkarılmasını isterken, işveren ise yüzde 6,4 oranında zam yapabileceğini açıklaması üzerine uyarı grevleri başladı. İşverenle sendika arasındaki müzakerelere 23 Ocak tarihinde devam edilecek.